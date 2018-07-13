В Челябинске женщина перехитрила грабителя, подсунув ему фальшивые деньги

Сотрудница пальона микрозаймов перехитрила грабителя, подсунув ему фальшивые деньги. На офис напал 42-летний рецидивист, размахивая ножом, он потребовал «кассу». Женщина сильно испугалась, но не растерялась и перехитрила его: отдала налетчику пачку с 35-ю фальшивыми банкнотами. Муляжи имелись в распоряжении павильона и были подготовлены в рекламных целях.

— Рецидивист потребовал передачи наличных денег из кассы. После того, как сотрудница передала бандиту «фальшак», тот быстро ретировался из павильона и отправился тратить награбленное в ближайший магазин, — сообщила пресс-служба областной прокуратуры