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«Ривер Плейт» отпустит Кинтеро за 25 миллионов евро
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«Ривер Плейт» отпустит Кинтеро за 25 миллионов евро 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Президент «Ривер Плейт» Родольфо Д’Онофрио назвал сумму, за которую готов отпустить полузащитника сборной Колумбии Хуана Кинтеро. Ранее сам игрок, ярко проявивший себя на ЧМ-2018, признался, что хотел бы снова играть в Европе.
— Кинтеро говорил, что ему хорошо в «Ривер Плейт», — цитирует Fox Sports Д’Онофрио. — Да, он сказал, что хотел бы вернуться в Европу. А кто из Аргентины не хотел бы перебраться в европейский топ-клуб? Это экономическое решение. Там платят совсем другие деньги. Кинтеро показывает хороший футбол, он привлек к себе внимание, показал свои способности. Если кто-то хочет его купить, он должен быть готов заплатить более 25 миллионов евро.
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