Защитник Франции Юмтити ушел с пресс-конференции после ошибки в его имени

Защитник сборной Франции Самуэль Юмтити решил уйти с пресс-конференции после того, как пресс-атташе национальной команды Филипп Турнон назвал его Полем.

Турнон представил репортерам Самуэля как Поля Юмтити. Тот заулыбался и со словами «Да ладно» встал и сделал вид, что покидает пресс-конференцию. 75-летний пресс-атташе не растерялся и представил защитника как Самуэля Погба.

Отметим, что Турнон работает в сборной Франции с 1983 года.

15 июля «трехцветные» сыграют в финале ЧМ-2018 с командой Хорватии.

Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)

Voy a aplicar la de #Umtiti cuando me cambien el nombre en @ElTxoroMatutino 🤣🤣🤣😝pic.twitter.com/2mvPi4YYJB

— Ɣιrιdιαɴα ඹrιαѕ (@AriasViri) July 12, 2018