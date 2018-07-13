Стрим Ведьмака + розыгрыш

13 июля.

Смотрите вечерний стрим Ведьмака сегодня в 18:00 в сообществах VK, Twitch или YouTube. Во время стрима подведём итоги розыгрыша 1000 рублей для Steam, а также разыграем кучу RBK монет!