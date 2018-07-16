Кировчане сочли подставным гуляющего по улицам Илью Шульгина

В выходные блогер Илья Варламов встретился с главой администрации Кирова Ильей Шульгиным в рамках проекта «Большая дорога с мэром».

Суть проекта заключается в том, что блогер с главой города совершают пешую прогулку, во время которой обсуждают проблемы благоустройства, архитектуры и градостроительной политики муниципалитета.

Во время четырехчасовой прогулки, маршрут которой был выбран компьютерной программой, Шульгин и Варламов обсудили вопросы комфортной городской среды, этажности застройки, переименования улиц и городов. Незамеченными не остались и более насущные проблемы: лужи на тротуарах, переполненные урны, упавшие ветки деревьев.

Илья Варламова также спросил у Ильи Шульгина, что он думает о скандальной истории с продажей за бесценок земли в парке Победы. Илья Шульгин признался, что хотел бы вернуть городу эту землю, и даже готов выкупить ее за свои деньги.

«Однако не все так просто, есть установленные законом процедуры, — добавил сити-менеджер. — Но могу гарантировать кировчанам, что высотки здесь не появятся. Максимум — школа».

Во время прогулки произошел комический случай, отметили в кировской мэрии. Две женщины узнали Илью Шульгина, но не поверили, что это действительно глава администрации.

«Это настоящий Шульгин?», — спросила у своей приятельницы кировчанка. «Да как же. Так тебе и приехал бы настоящий. Это подставной!», — предположила другая женщина.

Фото: администрация города Кирова