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Кировчане сочли подставным гуляющего по улицам Илью Шульгина
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Кировчане сочли подставным гуляющего по улицам Илью Шульгина 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В выходные блогер Илья Варламов встретился с главой администрации Кирова Ильей Шульгиным в рамках проекта «Большая дорога с мэром».
Суть проекта заключается в том, что блогер с главой города совершают пешую прогулку, во время которой обсуждают проблемы благоустройства, архитектуры и градостроительной политики муниципалитета.
Во время четырехчасовой прогулки, маршрут которой был выбран компьютерной программой, Шульгин и Варламов обсудили вопросы комфортной городской среды, этажности застройки, переименования улиц и городов. Незамеченными не остались и более насущные проблемы: лужи на тротуарах, переполненные урны, упавшие ветки деревьев.
Илья Варламова также спросил у Ильи Шульгина, что он думает о скандальной истории с продажей за бесценок земли в парке Победы. Илья Шульгин признался, что хотел бы вернуть городу эту землю, и даже готов выкупить ее за свои деньги.
«Однако не все так просто, есть установленные законом процедуры, — добавил сити-менеджер. — Но могу гарантировать кировчанам, что высотки здесь не появятся. Максимум — школа».
Во время прогулки произошел комический случай, отметили в кировской мэрии. Две женщины узнали Илью Шульгина, но не поверили, что это действительно глава администрации.
«Это настоящий Шульгин?», — спросила у своей приятельницы кировчанка. «Да как же. Так тебе и приехал бы настоящий. Это подставной!», — предположила другая женщина.
Фото: администрация города Кирова
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