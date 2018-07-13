Volkswagen I. D. R Pikes Peak готовится покорить Гудвуд

Немецкому производителю оказалось недостаточно единственной победы при подъеме на холм Pikes Peak и Volkswagen решил, что его электрический гоночный автомобиль I. D. R Pikes Peak сможет побить рекорды и в других легендарных соревнованиях.

На этой неделе гонщик I. D. R Pikes Peak примет участие в Фестивале скорости Гудвуда на юге Англии. На данный момент рекордное время, установленное автомобилем с нулевым уровнем выбросов, составляет 47,34 секунды и принадлежит Джонни Кокеру с 2013 года, когда тот, управляя LMP Lola-Drayson B12 69/EV сумел обойти предыдущие показатели. Напоминаем, абсолютный рекорд трассы был установлен в прошлом веке пилотом Формулы 1 Ником Хайдфельдом, находившимся за рулем McLaren-Mercedes F1.

Volkswagen не говорит об установке абсолютного рекорда и не уточняет кто именно будет управлять роскошным I. D. R Pikes Peak. Если это будет гонщик, показавший лучшие показатели при подъеме на году Pikes Peak, компания получит отличные шансы, чтобы превзойти нынешний рекорд Pikes Peak International Hill Climb.