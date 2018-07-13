Деян Ловрен: Это будет реванш за 1998-й…

— Какие чувства перед финалом? — Гордость, — сказал в интервью газете LeParisien защитник сборной Хорватии Деян Ловрен. — Это награда за все, что пришлось пережить. В особенности за то, что говорили про нас до матча. Мы проявили характер, волю и заслужили финал.

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— Вам не нравилась критика в прессе? — Нет, потому что иногда она была не по делу. К примеру, перед полуфиналом с Англией, вдруг вспомнили о поражении («Ливерпуля» — прим. ред.) 1:3 от «Реала» в финале Лиги чемпионов и о моих ошибках в том матче. Но сейчас в Хорватии и во всем мире все признают: то, что мы совершили — это историческое событие. А ведь три матча играли с дополнительными таймами, но все равно в конце матча против англичан были свежее их.

— Как вам удалось свершить этот «исторический акт»? — Все дело в психологии. Мы то были уверены, что способны победить. Теперь осталось выиграть последний матч, чтобы уж точно остаться в истории. Хочу, чтобы люди вспоминали о нас и о том, что произошло в 1998-м.

— Каким будет финальный матч? — Очень трудным, как и все другие матчи этого турнира. Франция — фаворит, чего скрывать. Но мы любим такие матчи, просто обожаем! Двадцать лет назад французы победили хорватов (2:1 — прим. ред.) и пробились в финал, теперь мы можем оплатить им той же монетой. Это будет своего рода реванш за 1998-й.

— Помните тот полуфинальный матч? — Я был девятилетний пацан. Помню, как кричала вот время матча мама, а потом разрыдалась. Все тогда только и говорили о Лилиане Тюраме, откуда этот парень.

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— Вы будете играть против Мбаппе, не страшно? — Страшно? С какой такой стати! Хотя, согласен, это один из лучших нападающих мира, и на этом турнире показывает великолепный футбол. Он играл против Хорватии два года назад в юношеском чемпионате Европы, помню тот матч. Потому что его держал как раз мой брат. Но мы уже играли против классных нападающих, есть опыт, и смогли их нейтрализовать. После матча с Аргентиной, я уже говорил, что у меня хорошее предчувствие. Как только над нами ни насмехались, но мы доказали, что по праву пробились в финал.

— У вас ведь есть приятели в сборной Франции… — Да, Умтити и Льорис. Я с ними играл в «Лионе». Держим связь, но про финал не говорили. После матча поговорим…

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