Скандал на скандале! Как Хорватия попала в финал ЧМ-2018

Путь сборной Хорватии на чемпионат мира по футболу начался не 5 сентября 2016 года, когда команда провела первый матч отборочной группы. Сборная, которая 15 июля сыграет в «Лужниках» с Францией начала строиться еще в 2012 году.

Тогда во главе Хорватского футбольного союза встал Давор Шукер — герой предыдущего хорватского чуда — бронзовой команды 1998 года. На него, если верить хорватским СМИ, сильнейшее влияние оказывает серый кардинал хорватского футбола вице-президент загребского «Динамо» Здравко Мамич

В 2015 году во многом с его подачи с поста главного тренера сборной Хорватии был уволен «неуправляемый» и своенравный Нико Ковач . Его место занял тотальный ноунейм даже внутри Хорватии Анте Чачич, который якобы вызывал в сборную «нужных» футболистов.

Пока Хорватия билась за выход на Евро-2016, Мамича пытались засудить за финансовые махинации с трансферами футболистов, но показания игроков, Деяна Ловрена и Луки Модрича , помогли ему выйти сухим из воды.

Перед Евро-2016 разгорелся первый скандал внутри хорватской команды — Ловрен обвинил Чачича в непрофессионализме. Игрок с тренером поссорились и первый не поехал на чемпионат Европы. Правда, позже Ловрен вернулся в состав.

Слабо, Украина!

Только здесь мы можем начать говорить об отборочном турнире к ЧМ-2018, который «шашечные» начали блестяще — четыре победы и одна ничья в пяти первых турах. После этого в сборной Хорватии что-то поломалось…

Поражение от Исландии, минимальная победа над Косово, неудача в игре с Турцией и домашняя ничья со слабой Финляндией поставили вчерашних фаворитов группы в незавидное положение: им необходимо было побеждать сборную Украины в Киеве, чтобы гарантировать себе второе место и попадание в стыковые матчи.

В ночь после ничейной встречи с Финляндией в штабе хорватов произошли изменения. Со своего поста был уволен «физрук» Чачич. Его место занял еще один хорватский ноунейм — Златко Далич , до этого работавший на Ближнем Востоке — в Команде из ОАЭ «Аль-Айн».

Хорватия выиграла у Украины в Киеве со счетом 2:0, не пустив жовто-блакитных, всей страной теперь переживающих за «шашечных», на чемпионат мира по футболу. В стыках без особых проблем были обыграны греки. Так Хорватия получила путевку в Россию.

Шесть игр — два скандала

Однако на этом скандалы не кончились. Первый матч группового этапа Хорватия скучно, но уверенно выиграла у Нигерии со счетом 2:0. Ближе к концу встречи на замену, ссылаясь на боли в спине, отказался выходить игрок «Милана» нападающий Никола Калинич , которого, если верить слухам, едва не подписал московский «Спартак» . Тренер не поверил в искренность игрока и отчислил его из сборной прямо по ходу турнира, заподозрив в нежелании выходить на замену в концовке матча.

Дальше сенсационно была разгромлена Аргентина (3:0) и буднично пройдена Исландия (2:1). Хорватия получила право играть в плей-офф, одержав три победы в трех матчах группы.

В 1/8 финала команда Далича считалась явным фаворитом в паре с датчанами, однако исход встречи пришлось решать в серии послематчевых пенальти, в которых Даниел Субашич оказался удачливее Каспера Шмейхеля

Четвертьфинал мы вряд ли когда-нибудь забудем. В Сочи Хорватия играла с Россией. Выявлять победителя вновь пришлось, играя в футбольную лотерею. Субашич перепрыгал нашего Игоря Акинфеева . Уже после игры Хорватия вляпалась в очередной скандал с политическим уклоном. Автор гола в ворота сборной России Домагой Вида и член тренерского штаба Хорватии Огнен Вукоевич засветились на видео, где, во время празднования победы над Россией прозвучала фраза «Слава Украине!»

Вукоевича тут же отстранили от команды, забрав аккредитацию, а Виду оштрафовали и заставили несколько раз извиняться, в том числе и после игры с Англией, в которой 80-тысячные «Лужники» встречали хорвата свистом.

Третий матч плей-офф принес хорватам третье подряд дополнительное время — 360 минут вместо 270… Но «шашечные» выдержали. Когда уже казалось, что игра в третий раз подряд катится к серии пенальти, хорваты забили (2:1).

Вышли в финал. Впервые в истории! Так и победить могут. Но для этого им, возможно, нужен очередной скандал. Просто так нынешнюю Францию не одолеть. Так что, запасаемся поп-корном — будет интересно.