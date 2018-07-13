Экс-игрок сборной Англии Макманаман угадал полуфиналистов и финалистов ЧМ-2018

Бывший игрок сборной Англии Стив Макманаман нашел скучным то, что многие предсказывали встречу сборных Бразилии и Испании в финале ЧМ-2018. Экс-игрок «Ливерпуля», «Реала» и «Манчестер Сити» в эфире ESPN до старта плей-офф турнира спрогнозировал, как будут развиваться события в матчах на выбывание.

Стоит отметить, что Макманаман угадал 6 из 8 четвертьфиналистов (Стив ошибся лишь дважды, отправив в четвертьфинал Испанию вместо России и Португалию вместо Уругвая), при этом правильно спрогнозировал участников полуфиналов и их победителей (победу Франции над Бельгией и Хорватии над Англией). Стоит отметить, что в финале ЧМ-2018, который состоится 15 июля на стадионе «Лужники», Макманаман ждет победы Франции над Хорватией.