В Юрмале стартовал чемпионат Европы по пляжному теннису 

12 июля в Юрмале (Латвия) начались игры чемпионата Европы по пляжному теннису. Латвия стала седьмой страной, принимающей континентальный чемпионат, приняв эстафету у Болгарии, которая проводила их в течение последних двух лет. И в этом году чемпионат впервые с 2008 года будет проходить не три, а четыре игровых дня. Параллельно в третий раз будет проведен турнир и среди юниоров (U 18).
Как сообщают организаторы, в ЧЕ примут участие 21 национальная и 10 юниорских сборных.
Россию в Юрмале будут представлять:
мужские пары — Никита Бурмакин и Сергей Купцов, Андрей Козбинов и Николай Гурьев;
женские пары — Дарья Чуракова и Ирина Глимакова, Екатерина Бякина и Людмила Никоян;
смешанные пары — Дарья Чуракова и Никита Бурмакин, Ирина Глимакова и Андрей Козбинов.
В турнире юниоров заявлены: Олег Зуев, Никита Янин, Александр Лаврентьев, Тимур Михантьев, Екатерина Глазкова, Анна Романова, Вероника Першина и Яна Лаврентьева.