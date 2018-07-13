В Юрмале стартовал чемпионат Европы по пляжному теннису

12 июля в Юрмале (Латвия) начались игры чемпионата Европы по пляжному теннису. Латвия стала седьмой страной, принимающей континентальный чемпионат, приняв эстафету у Болгарии, которая проводила их в течение последних двух лет. И в этом году чемпионат впервые с 2008 года будет проходить не три, а четыре игровых дня. Параллельно в третий раз будет проведен турнир и среди юниоров (U 18).

Как сообщают организаторы, в ЧЕ примут участие 21 национальная и 10 юниорских сборных.

Россию в Юрмале будут представлять:

мужские пары — Никита Бурмакин и Сергей Купцов , Андрей Козбинов и Николай Гурьев;

женские пары — Дарья Чуракова и Ирина Глимакова, Екатерина Бякина и Людмила Никоян;

смешанные пары — Дарья Чуракова и Никита Бурмакин, Ирина Глимакова и Андрей Козбинов.