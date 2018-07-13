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В Костроме пройдет масштабный фестиваль игр
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В Костроме пройдет масштабный фестиваль игр 

k1news.ru 3 часа назад
20 июля Костромская областная универсальная научная библиотека опровергнет миф о том, что в библиотеке должна быть тишина. К всемирному Дню шахмат здесь решили провести праздник «Играют все!», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Организаторы обещают, что мероприятие будет интересно и взрослым, и детям. Пройдут соревнования по брейн-рингу от клуба интеллектуальных игр, одновременная игра в шахматы с профессиональными игроками, книжная выставка об играх со всего света, знакомство с японскими настольными играми, книжная викторина.
Кроме того, все желающие смогут создать бумажную игрушку, почувствовать себя гончаром, нарисовать картину акварелью.
Праздник начнется в 16:00.
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