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Манолас: «Криштиану в „Ювентусе“? Меня это не волнует»
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Манолас: «Криштиану в „Ювентусе“? Меня это не волнует» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Защитник «Ромы» Костас Манолас не переживает из-за перехода Криштиану Роналду в «Ювентус».
”Криштиану? Меня это не волнует. Поговорим на поле. Мы знаем, что у «Ювентуса» сильная команда, но это еще надо доказать. Криштиану — один из лучших в мире, выиграл 5 «Золотых мячей», забил больше 100 голов в Лиге чемпионов. Но я его не боюсь.
Кто быстрее? Посмотрим. Я готов с ним побороться. У нас тоже сильная команда. Мы потеряли только Найнгголана, и хотим выступить лучше, чем в прошлом году", — цитирует Маноласа AS.
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