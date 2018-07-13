Манолас: «Криштиану в „Ювентусе“? Меня это не волнует»

Защитник «Ромы» Костас Манолас не переживает из-за перехода Криштиану Роналду в «Ювентус».

”Криштиану? Меня это не волнует. Поговорим на поле. Мы знаем, что у «Ювентуса» сильная команда, но это еще надо доказать. Криштиану — один из лучших в мире, выиграл 5 «Золотых мячей», забил больше 100 голов в Лиге чемпионов. Но я его не боюсь.

Кто быстрее? Посмотрим. Я готов с ним побороться. У нас тоже сильная команда. Мы потеряли только Найнгголана, и хотим выступить лучше, чем в прошлом году", — цитирует Маноласа AS.