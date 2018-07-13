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Эксперты назвали фаворитов финала ЧМ‐2018
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Эксперты назвали фаворитов финала ЧМ‐2018 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Финалистами чемпионата мира по футболу 2018 года стали сборные Франции и Хорватии. По мнению экспертов, фаворитами матча являются французы, сообщило ИА НСН.
Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин отметил, что преимущество французской команды заключается в силовом превосходстве.
«Безусловно, французы выглядят фаворитам и по составу, и по физической готовности. Хорваты провели три матча с дополнительным временем, и я опасаюсь, что им просто не хватит сил», — сказал спортсмен.
Представитель «Спартака» Денис Бояринцев считает, чт дело не дойдет до экстра-тайма.
«Мне кажется, в основное время. Хотя хорваты проявляют не дюжий характер на этом чемпионате. Могут за счет характера и воли побиться, и может в основное время и ничья быть», — предположил он.
В тоже время Равиль Сабитов, который возглавлял российскую юношескую сборную, полагает, что оба соперника равны.
«Две равные по силам команды. Обе показывают сильный фееричный футбол. В каждой из сборных есть сильные игроки, очень высокого уровня. Интересные тактики используют команды», — отметил Сабитов, добавив, что ставит все-таки на французов.
Выступление российской сборной на международном турнире огорчило главного тренера команды Станислава Черчесова. По его мнению, спортсмены победили только в моральном плане.
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