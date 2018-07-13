Храм Бориса и Глеба в Зюзине приглашает на православный молодежный форум

Храм Бориса и Глеба в Зюзине призывает принять участие в молодежном форуме, который по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет проводиться 23 августа. На форуме «Православие вчера, сегодня, завтра» обсудят спорт, музыку, гуманитарные науки, гастрономию, сельское хозяйство и ландшафтный дизайн. Отдельным направлением станет молодежная добровольческая и миссионерская деятельность. Ожидается участие представителей епархий Русской Православной Церкви из России и зарубежья, лидеров общественных молодежных организаций и движений. Место проведения — 75-й павильон ВДНХ.