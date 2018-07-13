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Храм Бориса и Глеба в Зюзине приглашает на православный молодежный форум
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Храм Бориса и Глеба в Зюзине приглашает на православный молодежный форум 

Каховка 3 часа назад
Фото: Каховка
Храм Бориса и Глеба в Зюзине призывает принять участие в молодежном форуме, который по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет проводиться 23 августа.
На форуме «Православие вчера, сегодня, завтра» обсудят спорт, музыку, гуманитарные науки, гастрономию, сельское хозяйство и ландшафтный дизайн. Отдельным направлением станет молодежная добровольческая и миссионерская деятельность.
Ожидается участие представителей епархий Русской Православной Церкви из России и зарубежья, лидеров общественных молодежных организаций и движений.
Место проведения — 75-й павильон ВДНХ.
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