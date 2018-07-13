Как подготовиться к «Гонке Героев» за неделю

Overtime.life помогает подойти к долгожданному событию во всеоружии за неделю. Оговоримся: если вы рассчитываете на призовое место, то готовиться надо было заранее. Впрочем, ряд базовых советов все равно не помешает.

Физическая подготовка

Бег — важный элемент «Гонки Героев». Рекомендуем пробегать 3-5 километров в день, постепенно увеличивая дистанцию. Дыхание должно быть равномерным и ритмичным.

При высокоинтенсивном беге дышите ртом.

Ни в коем случае не надо себя перегружать, иначе к 21 июля сил просто-напросто не останется.

Крайне важно тренировать хват и предплечья, эти мышцы задействуются во многих упражнениях на «Гонке Героев».

Ежедневно используйте кистевой эспандер, практикуйте вис на перекладине по 2-4 минуты. Во время этого упражнения попеременно опускайте левую и правую руку на 5-10 секунд.

Планка — то упражнение, которое вам тоже очень поможет. Стойте в разных положениях (например, 40 секунд — планка на руках, 40 секунд — планка на локтях). Включайте в тренировочный план упражнения на мышцы кора. Не забывайте и про подтягивания: по 5-7 раз каждый день, а лучше — больше.

Делайте выпрыгивающие приседания и приседания с отягощением — три подхода по 10-12 раз. Рекомендуем также выполнять упражнения на баланс и координацию. После каждой тренировки обязательно делайте растяжку. За два дня до гонки воздержитесь от силовых тренировок, либо проведите тренировки с облегчённой интенсивностью.

Имейте ввиду, что «Гонку Героев» выигрывает не мускулатура, а техника прохождения испытаний.

Правильное питание

Необходимо уделить этому аспекту особое внимание. «Гонка Героев» отбирает много энергии, поэтому вечером перед гонкой стоит загрузиться углеводами.

С утра важно хорошо позавтракать, но без перегибов — приготовьте кашу, добавьте фруктов и заварите сладкий чай (кофе может нагрузить сердце, поэтому не советуем). Перед самим стартом, конечно, пищу принимать не стоит, это может негативно сказаться на вашем самочувствии.

Во время гонки следует пить воду, подкрепляться не рекомендуем.

Понятное дело, что за питанием нужно следить не только за день до гонки, но и всю неделю (а лучше — всегда). Из универсальных советов — пейте больше воды, откажитесь от нездоровой пищи (фастфуда) и алкоголя, ешьте растительные крахмалы и белковые продукты.

Комфортная одежда

Один из самых главных моментов подготовки к гонке — правильный подбор обуви и формы. Лучше всего для «Гонки Героев» подходят кроссовки для бега по пересеченной местности — сетчатые на шнурках. В шипах участвовать нельзя. Многие участники обматывают свою обувь скотчем, но так делать тоже не стоит.

Насчет одежды — надевайте леггинсы и обтягивающую майку или футболку. Почему не широкие спортивные штаны? Когда на них попадет грязь (а это обязательно произойдет), они станут очень тяжелыми и затруднят передвижение.

Не забудьте о перчатках и наколенниках: придется много карабкаться, ползать и лазать.

Отметим, что на соревнование допускаются участники, одетые в удобную спортивную форму, которая не причиняет вреда другим участникам забега.

Важные формальности

На «Гонку Героев» не пускают без паспорта (или любого другого документа, удостоверяющего личность), медицинской справки и распечатанного электронного билета. Накануне забега на указанный при покупке билета e-mail вы получите всю необходимую информацию: подтверждение об участии в гонке, ориентировочное время старта своего взвода, программу мероприятия и другое.

Смотрите схему проезда на полигон на машине или общественном транспорте, размещенную на карте конкретного мероприятия. Позаботьтесь об этих формальностях заранее.

Прочие полезные советы

Получайте от «Гонки Героев» удовольствие, ведь результат здесь — это не главное. Правильно настройтесь морально. Не стоит ничего бояться, это не страшно. Если следовать всем правилам поведения на гонке, то риск получения травмы будет минимальным. «Гонка Героев» — это безопасно, интересно и весело.

Но лучше всего вам помогут подготовиться на тренировках, которые проводят инструкторы «Гонки Героев». Ближайшее занятие пройдет в воскресенье, в 16:00, в Зеленой Роще. Следите за расписанием тут.

Благодарим Льва Аристова за помощь в подготовке материала.

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21 июля «Гонка Героев» пройдет в Екатеринбурге уже в пятый раз. Это единственное в своем роде спортивно-массовое мероприятие с элементами боевых действий. Участникам предлагают преодолеть полосу препятствий, разработанную для тренировок спецподразделений Армии России. Пройти «Гонку Героев» можно с различным уровнем подготовки, выбрав подходящий формат.

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