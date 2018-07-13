«Милан» готов продать защитника Бонуччи при одном условии

По информации Gazzetta dello Sport, продажа состоится только в том случае, если футболист сам захочет уйти из клуба.

Из-за долгов итальянский клуб перешел под управление известной американской инвестиционной корпорации и не может вести трансферную компанию, пока не начнет продавать игроков, чтобы улучшить финансовое положение.

Трансферная стоимость Бонуччи оценивается в €35 млн Защитник выступает за «россонери» с 2017 года. До этого он играл в туринском «Ювентусе».

СМИ сообщали об интересе «ПСЖ» к итальянскому футболисту.

Ранее сообщалось, что «Наполи» интересуется полузащитником «Баварии».