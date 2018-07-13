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Ирлан Махмудов выиграл серебро Спартакиады молодежи
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Ирлан Махмудов выиграл серебро Спартакиады молодежи 

Советский спорт 3 часа назад
Состязания для спортсменов 1998-2000 годов рождения проходили 11 и 12 июля. На коврах дворца единоборств «Воейков» сошлись победители окружных этапов из 29 регионов страны.
— Борьба будет интересная, жесткая. Каждому спортсмену хочется проявить себя, показать, на что он способен. Тут и комиссия есть, которая будет рассматривать эти схватки, приглядывать за ними. В общем, борьба ожидается очень интересная и напряженная, — пообещал на открытии турнира двукратный олимпийский чемпион, главный судья соревнований Валерий Резанцев.
Эти слова оказались совершенно правдивыми… Борцы не только сражались за медали. На турнир пожаловал старший тренер юниорской сборной России по греко-римской борьбе Николай Монов.
— Цель моего приезда на эти соревнования — еще раз посмотреть, в каком состоянии находятся наши лидеры — сборная России, потому что уже через две недели предстоит первенство Европы в Риме (Италия). Также хочу посмотреть резерв — ребят, которые в сборную не попали, но выбраны в своих федеральных округах, — приводит слова Монова агентство Penzainform.
Хорошо показали себя на спартакиаде омские спортсмены. Наш регион представляли Ирлан Махмудов и Артем Рячкин. Серебряная награда досталась Ирлану Махмудову, выступавшему в весовой категории до 67 кг. Артем Рячкин стал восьмым среди борцов весом до 87 кг.
Справка:
Летняя Спартакиада молодежи России является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта, включенным в программу летних Олимпийских игр, а также по самбо, шахматам и акробатическому рок-н-роллу. С 8 мая по 22 августа в 13 субъектах Российской Федерации проходят финальные этапы IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года, в которых принимают участие около 12 тысяч спортсменов в 42 спортивных дисциплинах. Всего разыгрывается 384 комплекта наград.
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