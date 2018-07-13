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Пивцакин: «К прежнему руководству „Авангарда“ бы я не вернулся. Понял, что все-все поменяется»
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Пивцакин: «К прежнему руководству „Авангарда“ бы я не вернулся. Понял, что все-все поменяется» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Авангарда» Никита Пивцакин прокомментировал свое возвращение в родной клуб из «Магнитки». Хоккеист покинул команду после сезона-2014/15 — выступал за ЦСКА и «Магнитку». После смены руководства в омской клубе, Пивцакин вернулся.
«Летел в самолете, и, когда приземлились, мне сообщили, что совершен обмен. Клуб мог меня обменять в любое время. Но на самом деле со мной поговорили, когда появились первые разговоры об этом. Спрашивали мнение? Скорее информировали. Но я был не против. Мечта каждого хоккеиста — играть дома. Я возвращаюсь в родной город, к своей семье и друзьям.
Год назад я говорил, что совершенно точно не вернусь в клуб? Вот именно. Но прошел целый год. Вы видите, какие изменения произошли в клубе. Сменилось руководство, да вообще все поменялось. К прежнему бы я не вернулся, да и они не хотели меня видеть. А сейчас я поговорил с менеджерами, понял, что все-все поменяется. Конечно, мне очень захотелось домой.
На Урале в меня верили, позволяли играть в атаке. Статистика заметно улучшилась, и я действительно стал чувствовать себя уверенней. Пожалуй, лишь Александр Пережогин, да Карри Ряме возвращается. Из молодых в команде вообще никого не знал. Но мы сейчас как раз с ними катаемся, поэтому уже успел со многими познакомиться.
Хартли только 11 июля приехал в Омск, так что никакой встречи пока не было. Я слышал про него только хорошее. Он выиграл много титулов, со сборной Латвии неплохо поработал, на последнем чемпионате мира команда вышла в плей-офф… Я с любым тренером найду общий язык. Языковой барьер? При Раймо Сумманене было точно также. В последние годы я практику потерял, так играл в командах с русскоязычными тренерами. Но вообще такой проблемы не существует. Всегда есть помощники, которые переведут какие-то нюансы. У нас в Омске сейчас тренеров очень много», — цитирует Пивцакина официальный сайт КХЛ.
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