Черчесов ответил на вопрос о возможном приглашении Игнашевича в тренерский штаб сборной России

«Он уже один раз завершал карьеру, но хорошо, что не поменял номер телефона. И вчера я его снова попросил не менять номер. Так что, Сергей, заканчивай, и с удовольствием, а там разберёмся. Идей всегда много», — приводит слова Черчесова ТАСС

Игнашевич провёл 127 матчей за сборную России и является рекордсменом по этому показателю. После поражения от Хорватии в полуфинале домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года, 38-летний защитник объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее Черчесов рассказал о том, как ему удалось уговорить Игнашевича вернуться в сборную в преддверии домашнего ЧМ-2018.