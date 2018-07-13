11-12 августа в РТ пройдет фестиваль средневековых боев «Великий Болгар»

Международный фестиваль средневековых боев «Великий Болгар» пройдет 11 и 12 августа в Болгаре, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

На фестиваль съедутся «рыцари» не только из Татарстана и других регионов страны, но и из Чехии, Израиля, Белоруссии, Украины. Гости мероприятия смогут увидеть средневековые бои, поучаствовать в мастер-классах, прогуляться по ярмарке. Новинкой этого года станет исторический квест «Вперед в прошлое», на котором каждый участник сможет стать великим воином, мудрым правителем или искусным мастером.

Вход на фестиваль платный.