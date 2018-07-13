«ЧМ пролетел как один миг»: вице-губернатор рассказал, что теперь будет с «Самара Ареной»

500 миллионов рублей в год. Такая сумма потребуется на то, чтобы содержать стадион «Самара Арена». Какая судьба ждет этот необычный спортивный объект? Как чемпионат изменил Самару и ее жителей? На эти и другие вопросы ответил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов

— Самара справилась с проведением матчей чемпионата мира по футболу?

— Мы несколько лет переживали за то, как пройдет чемпионат мира. Упорно готовились к нему. Но ЧМ пролетел как один миг. Мы видели феерию латиноамериканского футбола. Наши горожане познакомились с уругвайцами, колумбийцами, бразильцами, костариканцами и теперь уж точно не спутают представителей этих стран. Отдельное шоу устроили английские фанаты. Как они болели! Мы навсегда запомним наших гостей из Австралии, которые ходили с надувными кенгуру на плечах. И навсегда войдет в историю гостеприимство самарцев. Все отмечают, что такого душевного расположения, готовности помочь не было ни в одном регионе.

Самару посетили более 250 тысяч иностранцев

Сами матчи прошли без сбоев ни по логистике, ни по транспорту. Территория около стадиона всегда была чистой, убранной, даже после прохождения толп болельщиков на матч. Единственное, нам не хватило времени на озеленение. Подрядчик уложился в сроки. Но трава не всходит по приказу. Деревьям нужно прижиться.

Мест для проживания хватило всем. Наши гости размещались в гостиницах, хостелах. Многие снимали квартиры, причем по всему городу. И можно было, например, увидеть бразильских болельщиков на Металлурге или в поселке Шмидта. Буферная зона на стадионе «Локомотив», где мы ожидали наплыв народа, фактически пустовала. Там размещалось не много иностранных гостей. Самая большая группа была из Сенегала.

— Во время чемпионата Самара стала похожа на город-курорт. Кругом иностранцы, жара, праздник за праздником. Как вы думаете, есть предпосылки для того, чтобы этот статус закрепился за городом?

— Теперь нас знают во всём мире. Раньше Куйбышев был закрытым городом. В большей степени о нас знали разведчики. Более знаменит Тольятти из-за того, что там производят автомобили Lada. Но ЧМ привлек к нам внимание. Город посетили более 250 тысяч иностранных гостей. Они были в восторге от набережной, покатались по Волге, танцевали на фан-фесте, заполонили все кафе. Бункер Сталина был очень популярен. Спасибо волонтерам, по поведению которых во многом складывалось впечатление о городе. Несмотря на жару, они сохранили доброжелательность, приветливость.

Волонтеров похвалили за дружелюбие

Понравились иностранцам шествия и карнавалы на улице Куйбышева. Среди них, например, представители посольства Бразилии. Они обратились к губернатору, чтобы сделать этот карнавал постоянным. Причем с участием бразильцев.

Нужно учитывать и то, что матчи, которые проходили у нас, транслировали по всему миру. По подсчетам FIFA, зрительский охват составил 46% от всего населения планеты. Чтобы сохранить интерес, будем дополнять инфраструктуру, привлекать людей.

— Когда стадион «Самара Арена» перейдет в собственность области? Какая судьба его ждет?

Газон будут беречь

— «Самара Арена» сейчас находится в федеральной собственности. Окончательное решение по срокам передачи спортивного объекта региону примут после завершения ЧМ, скорее всего, в июле. Сейчас называют срок 1 января 2019 года. Но мы рассчитываем на помощь федерального бюджета. В год на содержание стадиона потребуется около 500 миллионов рублей. Скорее всего, соотношение финансирования в 2019 году будет выглядеть так: 95% от суммы предоставит федеральный бюджет, 5% — областной. У нас есть довольно серьезные планы по адаптации стадиона.

Конечно, в первую очередь стадион станет домашней площадкой нашей футбольной команды «Крылья Советов». Уже 31 июля она сыграет против московского ЦСКА. Думаю, эта игра вызовет огромный интерес у жителей региона. Ведь еще не все успели посмотреть на него. Летом на стадионе и на тренировочных площадках пройдут финальные игры турнира «Лето с футбольным мячом». Участвуют 40 тысяч детей. Представьте, какая для них честь играть на той же арене, где выступали именитые футболисты. Это, безусловно, импульс для занятий спортом.

Александр Борисович Фетисов родился 5 марта 1967 года в Куйбышеве. Имеет два высших образования — военно-политическое и юридическое. В правительстве Самарской области работает с 2015 года. До этого занимал должность председателя городской думы Самары.

Также мы от региона выходим с предложением, чтобы на нашей футбольной арене проходили международные матчи с участием сборной России и не только, кубковые матчи. Нам надо только держать уровень, которого мы достигли. Сейчас прорабатывают вопрос об обеспечении всех арен, которые строили к ЧМ, специальным покрытием, которое позволит избежать травмирования поля при проведении концертов.

Отдельный вопрос по использованию подтрибунных пространств. Там расположатся фитнес-центр, танцевальные студии, центр спортивной медицины, центр паралимпийского спорта. Планируем адаптировать и временные постройки — медиацентр, центр выдачи Fan ID. Мы обсуждаем эти вопросы с Министерством спорта и федерациями. Нам нужно место для тренировок команды по пляжному футболу в межсезонье. Они хорошо выступают. Думаю, новая площадка для тренировок улучшит их результаты. Набирают популярность пляжный теннис, пляжный волейбол. Мы уже возили единоборцев на стадион, померили, сколько татами можно разместить в помещениях. Нашли место для боксеров. Есть возможность создать гостиницу для спортсменов.

Территория около стадиона уже стала местом, где самарцам нравится кататься на велосипедах. Думаем сделать прокат и стоянки велосипедов. Зимой можно сделать большой каток с подсветкой, музыкой.

Последняя миля стала излюбленным местом для прогулок

— Как люди будут добираться до стадиона? Специальные маршруты ведь работали только во время ЧМ?

— Мы будем готовить два варианта логистики. Первый будет действовать в дни матчей «Крыльев Советов». Здесь мы задействуем опыт, который получили во время чемпионата. Опробуем уже 31 июля, когда наши футболисты будут играть против ЦСКА.

Но если мы создаем спортивный кластер на стадионе, нужен будет и транспорт, на котором, например, дети будут добираться в спортивные секции на стадионе и с расположенных поблизости микрорайонов — Крутые Ключи, Новая Самара, и с центральных районов. Мы дали поручения региональному Минтрансу и профильному городскому департаменту проработать маршруты.

Новую трамвайную ветку задействуют в городской маршрутной сети

Одну из ведущих ролей в этой схеме будет играть трамвайная ветка, которую построили на Московском шоссе к «Самара Арене». В эту линию вложили много денег, и, конечно, ее задействуют. Рядом не только стадион находится, но и агропарк, который скоро начнет работать. Потребуется доставка работников и клиентов. Есть один вопрос, конечно, который нужно доработать. С остановки по последней миле до «Самара Арены» идти довольно долго. Зимой это будет неудобно.

— Улицу Куйбышева решили оставить пешеходной и после чемпионата мира. Принято окончательное решение?

— Пешеходная улица Куйбышева — это тоже наследие ЧМ. Мы поняли, что это востребовано. Людям нравится гулять по этой улице. И нужно понимать, что в выходные, на которые Куйбышева и хотят делать пешеходной, там ездят мало машин. Думаю, скоро идея найдет свое воплощение в конкретных решениях. С точки зрения доступа жителей к домам на улице Куйбышева нужно принять меры. Они будут менее радикальные, чем с перекрытием улиц в зоне фан-феста, но тоже нужны. Мы должны защитить пешеходов. Вероятно, это будет адресная отработка с жителями домов или выдача пропусков, которая дает право въезжать на улицу или выезжать с нее в определенное время.

Тем, кто вытерпел ограничения движения в центре города во время ЧМ, — огромная благодарность. Конечно, людям было это неудобно. Но все с пониманием отнеслись к тому, что это нужно для проведения праздника футбола в безопасных условиях.