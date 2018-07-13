Агент Паредеса предложил игрока «Интеру»

Как сообщает Fedenerazzurra.net со ссылкой на Sport Italia, агент аргентинского футболиста предложил его миланскому «Интеру». Ситуация осложняется тем, что нерадзурри готовы лишь взять Паредеса в аренду с правом выкупа, что вряд ли устроит «Зенит». При этом сам хавбек заинтересован в переходе, поскольку хочет вернуться в Италию, где он ранее выступал за «Рому».

Ранее сообщалось, что в услугах Паредеса также заинтересованы «Милан», «Сампдория» и «Наполи», который делал «Зениту» предложение в размере € 25 млн В прошедшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 28 матчах российской Премьер-Лиги, в которых отметился 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.