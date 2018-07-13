Ещё
Йерри Мина: «Хочу быть в команде, где буду играть»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Йерри Мина: «Хочу быть в команде, где буду играть» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Sports.ru
Защитник «Барселоны» и сборной Колумбии Йерри Мина открыто заявил, что недоволен своим положением в каталонском клубе. Игрок обороны отметил, что в вопросе карьеры собирается руководствоваться только личными интересами.
— Я хочу принять лучшее решение, — цитирует todomercadoweb.es Мину. — Самое важное — быть спокойным. Я желаю себе только лучшего. В «Барселоне» у меня были непростые моменты. Хочу быть в команде, где буду получать игровое время.
Напомним, Мина перешел в «Барселону» из «Палмейраса» зимой 2018 года. В прошлом сезоне он провел в составе каталонцев 6 матчей во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. На ЧМ-2018 он принял участие в трех матчах, забив три мяча.
Контракт защитника с испанским клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро. По данным СМИ, «Эвертон» готов предложить за защитника 24 миллиона евро.
Спорт-Экспресс: последние новости
Диего Марадона: "Проблема в качестве сборной Аргентины, а не в Месси" Что Смолов сказал партнерам по сборной после матча с Хорватией. Рассказывает Юрий Жирков Криштиану Роналду погасит долг перед налоговой службой Испании
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли42
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20182
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России1
«Футбольному чуду» России пришел конец145
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ146
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение