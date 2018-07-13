Хип-хоп и русский хоровод: в Самаре проведут танцевальный парад в честь завершения ЧМ

Самара простится с чемпионатом мира по футболу танцами. В субботу, 14 июля, в 20:00 на пешеходной улице Куйбышева пройдет парад. Танцоры пройдут от площади Революции до Струковского сада.

— На этот раз организаторы обещают смешанный музыкальный формат: зажигательные латиноамериканские танцы, диско, хип-хоп, брейк— данс, русский хоровод. Участники парада пронесут флаги стран-участниц ЧМ-2018, — сообщают в городской администрации.

Всего за время чемпионата мира по футболу в Самаре прошли шесть карнавальных шествий. Первое провели в преддверии матча Россия — Уругвай. А 27-го числа на Куйбышева прошел танцевальный парад. 63.ru вел онлайн-трансляцию с места событий.

Перед матчем сборных Бразилии и Мексики организовали карнавал. В нем приняли участие девушки в перьях, уличный театр, оркестр и барабанщики. Последние шествия сделали в стиле диско.