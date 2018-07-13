Верблюдица Марья из зоопарка Душанбе сделала прогноз финала мундиаля

Верблюдица Марья из зоопарка Душанбе в Таджикистане сделала прогноз на финальный матч чемпионата мира по футболу-2018. В процессе предсказания животное-оракул предсказало победу сборной Франции, выбрав соответствующую миску с едой, сообщает РИА «Новости»

Финальная игра состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники». На матче встретятся сборные Франции и Хорватии.

Ранее Мария верно угадала исход матча между сборными Хорватии и Англии, состоявшийся 11 июля. Верблюдица предсказала победу Хорватии.

Мария до этого ни разу не ошиблась, правильно предсказав исходы матчей между Россией и Саудовской Аравией, Уругваем и Францией.

Напомним, многие животные предсказывали итоги игр мундиаля. Так, например, выдра Гарри из Сочинского аквариума делала свой прогноз на матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу Хорватия — Англия.

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