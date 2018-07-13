Выступление десантников и парад бронетехники в Прохоровке сняли на видео 

12 июня, в день 75-летия Прохоровского танкового сражения, в Белгородской области прошел праздник «Третье ратное поле России».
У Звонницы собрались ветераны ВОВ и гости из разных регионов России.
«Я никому не дам опорочить Прохоровское сражение. Пока я жива, пока бьется мое сердце, я буду с вами. Вам в наследство мы оставляем эту землю — берегите ее, гордитесь тем, что вы живете на Третьем ратном поле России!» — выступила участница Курской битвы и Прохоровского танкового сражения Мария Рохлина.
Павших в годы войны почтили минутой молчания, а затем гости праздника увидели и услышали долгожданное выступление сводного духового оркестра России.
Программу продолжили выступления десантников, парад бронетехники, танковые маневры и реконструкция боя в городе. «АиФ-Черноземье» публикует видео самых ярких моментов праздника.