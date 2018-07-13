В УФСИН подвели итоги деятельности за первое полугодие 2018 года

Оперативное совещание, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности УФСИН за 1 полугодие 2018 года прошло в Пскове, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

В работе оперативного совещания приняли участие заместители начальников по безопасности и оперативной работе подразделений уголовно-исполнительной системы региона, начальники оперативных отделов и отделов безопасности учреждений, подведомственных УФСИН России по Псковской области.

В рамках работы совещания его участники рассмотрели проблемные вопросы по организации оперативно-розыскной деятельности, обеспечению режима и осуществлению надзора за осужденными в подведомственных учреждениях области. По направлениям деятельности были заслушаны начальники профильных отделов и служб аппарата Управления.

Подводя итоги совещания, Виктор Леонов дал оценку состояния режима, надзора и оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях, выслушал предложения по улучшению данных показателей, а также поставил задачи на 2 полугодие текущего года.

Во второй части сборов, в рамках реализации «Программы стимулирования оперативных сотрудников» среди сотрудников был проведен турни по мини-футболу. Оперативные подразделения разделились на три команды: «УФСИН», «Юг» ( СИЗО-2 , ИК-3, ИК-6, ИК-5) и «Север» (ИК-2, ИК-4, СИЗО-1). Названия команд были выбраны не случайно, они соответствовали территориальному расположению исправительных учреждений.

По итогу чемпионата почетное первое место заняла команда Управления «УФСИН», второе место заняла команда «Юг» и бронзовым призером стала команда «Север». На награждении временно исполняющий обязанности начальника Виктор Леонов вручил победителям и призерам Почетные грамоты и поблагодарил за проведенную игру.