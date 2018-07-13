Кузнецова прекратила сотрудничество с Карлосом Мартинесом

Экс-вторая ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова заявила о прекращении сотрудничества с Карлосом Мартинесом — тренером, работавшим в её команде с 2012 года.

«Некоторые вещи рано или поздно подходят к концу. Непросто прощаться с близкими людьми. Мы прошли невероятный путь вместе. Буду всегда благодарна Карлосу за совместное сотрудничество и за всё пройденное за эти годы, спасибо за сотрудничество», — написала Светалана в своём «инстаграме».

По итогам Уимблдона 33-летняя россиянка опустится на 131-ю позицию в рейтинге WTA.