Коробов вернулся в «Авангард»

В межсезонье 24-летний хавбек прошел сборы с тульским «Арсеналом», но контракт подписан не было.

В прошлом сезоне ФНЛ футболист провел 24 матча, забив 4 мяча и сделав 3 голевые передачи.