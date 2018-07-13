Ещё
Микрон изготовил для Санкт-Петербурга серию проездных билетов с символикой чемпионата
Далее:
Читайте также:
Ещё

Микрон изготовил для Санкт-Петербурга серию проездных билетов с символикой чемпионата 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
К Чемпионату мира по футболу Микрон выполнил заказ петербуржского метрополитена на изготовление 5 000 электронных карточек «Подорожник», стилизованных под символы чемпионата.
Ограниченная серия проездных билетов, со временем, приобретёт ценность из-за своей уникальности и останется памятным сувениром о значимом для России событии — Чемпионате Мира по футболу. Сейчас карты «Подорожник» можно купить в кассах петербуржского метрополитена.
Зеленоградский Микрон более 10 лет выполняет заказы транспортных компаний на изготовление электронных проездных билетов не только для России, но и для других стран.
Более 2,7 миллиардов электронных карт было выпущено Микроном за весь период производства RFID билетов.
Старое Крюково: последние новости
Футбольный Клуб «Зеленоград» вышел в полуфинал Кубка Москвы среди любителей Собянин анонсировал открытие в Москве еще одной фан-зоны ЧМ-2018 В Старом Крюково провели детский турнир по футболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли42
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20182
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России1
«Футбольному чуду» России пришел конец145
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ146
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение