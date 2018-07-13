Микрон изготовил для Санкт-Петербурга серию проездных билетов с символикой чемпионата

К Чемпионату мира по футболу Микрон выполнил заказ петербуржского метрополитена на изготовление 5 000 электронных карточек «Подорожник», стилизованных под символы чемпионата.

Ограниченная серия проездных билетов, со временем, приобретёт ценность из-за своей уникальности и останется памятным сувениром о значимом для России событии — Чемпионате Мира по футболу. Сейчас карты «Подорожник» можно купить в кассах петербуржского метрополитена.

Зеленоградский Микрон более 10 лет выполняет заказы транспортных компаний на изготовление электронных проездных билетов не только для России, но и для других стран.

Более 2,7 миллиардов электронных карт было выпущено Микроном за весь период производства RFID билетов.