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Стало известно, какие места в Волгограде стали популярнее во время ЧМ
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Стало известно, какие места в Волгограде стали популярнее во время ЧМ 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Аналитики «Яндекса» изучили, что искали пользователи его мобильных карт в Волгограде, чтобы узнать, как город откликнулся на ЧМ-2018.
Так, интерес к «Волгоград Арене» во время чемпионата, по сравнению с тремя неделями до его начала, увеличился на 440%. Автомобильные парковки пользователи искали на картах на 98% чаще. На 82% увеличился интерес к хостелам, на 71% — к железнодорожному вокзалу, на 69% — достопримечательностям города, на 66% — к ресторанам, на 62% — к столовым, на 60% — к магазинам пива, на 57%— к барам и пабам, на 52% — к кофейням.
«По графику интереса к магазинам пива можно косвенно судить о том, какие матчи вызвали в городе наибольший интерес, — отметили в пресс-службе «Яндекса». — Выше всего он взлетал во время встреч Японии с Польшей и Нигерии с Исландией, которые прошли на местном стадионе. Пик популярности пивных пришёлся на поединок сборных России и Испании в Москве».
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