Видео: Собчак в одной ночнушке пародирует звезд мирового футбола 

Чемпионат мира заставил любительницу модных тусовок и телешоу Ксению Собчак на время изменить своим предпочтениям. Ведущая приобщилась к спорту и купила билет на матч ½ финала мундиаля Хорватия — Англия. Экс-кандидат в президенты заранее определила для себя фаворита, и ее прогноз оказался верным.
— Буду болеть за Хорватию. Приятнее будет сознавать, что Россия проиграла Чемпиону Мира, чем хз кому, — написала Собчак в сети за несколько часов до поединка.
Полуфинал! Не стареют душою чиерлидеры! Wearing @gosharubchinskiy x adidas
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
11 Июл 2018 в 11:49 PDT Собчак всеми силами поддерживала «свою» команду во время матча. А после захватывающей игры даже попробовала себя в роли аналитика. Видео, на котором супруга, пересказывает матч и парадирует футболистов, Максим Виторган выложил в свой Instagram.
— Передали этому мяч, эти сразу два так встали, а один — так. Потом этот передал, например, тому, и эти сразу перегруппировались как-то. И у них все время вот это идет, причем понять логику совершенно невозможно! — эмоционально рассказывает ведущая, одетая в ночную сорочку.
Определила Собчак и лучшего игрока в команде Златко Далича — правда, его фамилию ведущая четко запомнить не смогла.
— Да, вот этот маленький прекрасный Мездрич, Маздрич. Точно не помню, в общем, такой маленький, страшненький. А вокруг буйволы, лоси просто бегают. Не понимаю, как они вообще выживают среди них.
11 июля на стадионе «Лужники» определился еще один финалист чемпионата мира по футболу. Феноменальную победу со счетом 2:1 одержала команда Хорватии. Голами отметились Иван Перишич и Марио Манджукич.
Ранее Пятый канал рассказывал, какие прогнозы эксперты делают на матч Бельгия — Англия, в котором футболисты разыграют бронзу мундиаля, и финальный поединок чемпионата мира по футболу в России Франция — Хорватия.