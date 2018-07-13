Видео: Собчак в одной ночнушке пародирует звезд мирового футбола

Чемпионат мира заставил любительницу модных тусовок и телешоу Ксению Собчак на время изменить своим предпочтениям. Ведущая приобщилась к спорту и купила билет на матч ½ финала мундиаля Хорватия — Англия. Экс-кандидат в президенты заранее определила для себя фаворита, и ее прогноз оказался верным.

— Буду болеть за Хорватию. Приятнее будет сознавать, что Россия проиграла Чемпиону Мира, чем хз кому, — написала Собчак в сети за несколько часов до поединка.

Полуфинал! Не стареют душою чиерлидеры! Wearing @gosharubchinskiy x adidas

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

11 Июл 2018 в 11:49 PDT Собчак всеми силами поддерживала «свою» команду во время матча. А после захватывающей игры даже попробовала себя в роли аналитика. Видео, на котором супруга, пересказывает матч и парадирует футболистов, Максим Виторган выложил в свой Instagram.

— Передали этому мяч, эти сразу два так встали, а один — так. Потом этот передал, например, тому, и эти сразу перегруппировались как-то. И у них все время вот это идет, причем понять логику совершенно невозможно! — эмоционально рассказывает ведущая, одетая в ночную сорочку.

Определила Собчак и лучшего игрока в команде Златко Далича — правда, его фамилию ведущая четко запомнить не смогла.

— Да, вот этот маленький прекрасный Мездрич, Маздрич. Точно не помню, в общем, такой маленький, страшненький. А вокруг буйволы, лоси просто бегают. Не понимаю, как они вообще выживают среди них.

Марио Манджукич. 11 июля на стадионе «Лужники» определился еще один финалист чемпионата мира по футболу. Феноменальную победу со счетом 2:1 одержала команда Хорватии. Голами отметились Иван Перишич

Ранее Пятый канал рассказывал, какие прогнозы эксперты делают на матч Бельгия — Англия, в котором футболисты разыграют бронзу мундиаля, и финальный поединок чемпионата мира по футболу в России Франция — Хорватия.