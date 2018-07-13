Ребята из «Московской смены» отметили славянский праздник

12 июля в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» прошла интерактивно-развлекательная программа, посвященная празднику «Ивана Купала».

В программе приняли участие ребята, отдыхающие в лагере при ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» по программе «Московская смена».

Гостям «М КЛУБа» рассказали про историю праздника, связанные с ним традиции и игры. Юные аниматоры предстали в роли учеников Водяного, Лешего и Огневушки-поскакушки. Под их чутким руководством ребята участвовали в играх ручеек, горелки, водоносы, заплети венок, бабка-ежка, и прыжки через костер. ​