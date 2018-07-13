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Ливенский пауэрлифтер привёз победу из Франции
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Ливенский пауэрлифтер привёз победу из Франции 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Спортсмен из города Ливны Орловской области Юрий Шатохин принял участие в составе национальной сборной России в чемпионате Европы по пауэрлифтингу — AWPC-WPC European Championships.
Как сообщили в администрации города, Шатохин завоевал чемпионский титул в весовой категории до 140 килограммов.
— Мировой рекорд ему, правда, не покорился, но очередное значимое достижение пополнило копилку наград и прославило наш город на международной спортивной арене, — сообщается на сайте мэрии.
В ходе чемпионата выявлялись сильнейшие в отдельных упражнениях и по сумме трёх силовых видов. В командном зачёте российские атлеты завоевали серебро, уступив лишь хозяевам соревнований.
Сообщение Ливенский пауэрлифтер привёз победу из Франции появились сначала на РИА 57.
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