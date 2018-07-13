Ливенский пауэрлифтер привёз победу из Франции

Спортсмен из города Ливны Орловской области Юрий Шатохин принял участие в составе национальной сборной России в чемпионате Европы по пауэрлифтингу — AWPC-WPC European Championships.

Как сообщили в администрации города, Шатохин завоевал чемпионский титул в весовой категории до 140 килограммов.

— Мировой рекорд ему, правда, не покорился, но очередное значимое достижение пополнило копилку наград и прославило наш город на международной спортивной арене, — сообщается на сайте мэрии.

В ходе чемпионата выявлялись сильнейшие в отдельных упражнениях и по сумме трёх силовых видов. В командном зачёте российские атлеты завоевали серебро, уступив лишь хозяевам соревнований.