Глава УЕФА заявил, что не удивлён выходом двух европейских сборных в финал ЧМ-2018

«Я доволен, но не удивлён. Нам удаётся очень многое. УЕФА активно работает над развитием футбола. Отрыв будет только увеличиваться», — заявил Чеферина в эфире RT.

Он также объяснил, какие причины позволяют ему утверждать, что преимущество европейских сборных на международной арене будет увеличиваться и в дальнейшем.

«Мы зарабатываем достаточно много денег в ходе соревнований и грамотно распределяем средства. У нас есть программа подготовки тренеров, мы помогаем ассоциациям, у нас грамотная система руководства. Мы развиваем футбольную инфраструктуру. Секрет именно в этом. Каждый ребёнок имеет свои возможности развивать свои таланты. В остальном мире ситуация несколько иная», — пояснил глава УЕФА.

Финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля, начало в 18:00.

Ранее ФИФА назвала имя арбитра на финальный матч ЧМ-2018 в Москве.