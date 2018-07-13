Глава УЕФА заявил, что не удивлён выходом двух европейских сборных в финал ЧМ-2018 

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не удивлён выходу в финал чемпионата мира по футболу 2018 года двух команд из Европы — Франции и Хорватии.
«Я доволен, но не удивлён. Нам удаётся очень многое. УЕФА активно работает над развитием футбола. Отрыв будет только увеличиваться», — заявил Чеферина в эфире RT.
Он также объяснил, какие причины позволяют ему утверждать, что преимущество европейских сборных на международной арене будет увеличиваться и в дальнейшем.
«Мы зарабатываем достаточно много денег в ходе соревнований и грамотно распределяем средства. У нас есть программа подготовки тренеров, мы помогаем ассоциациям, у нас грамотная система руководства. Мы развиваем футбольную инфраструктуру. Секрет именно в этом. Каждый ребёнок имеет свои возможности развивать свои таланты. В остальном мире ситуация несколько иная», — пояснил глава УЕФА.
Финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля, начало в 18:00.
Ранее ФИФА назвала имя арбитра на финальный матч ЧМ-2018 в Москве.