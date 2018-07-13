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Участники «Московской смены» на Соколе сыграли в мини-футбол
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Участники «Московской смены» на Соколе сыграли в мини-футбол 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В июле ребята, которые занимаются в лагере «Московская смена» на базе Центра социальной помощи семье и детям «Сокол», проявят себя в рамках различных спортивных состязаний и игр. На днях школьники уже приняли участие в турнире по мини-футболу.
«Кто бы мог подумать, что в футбол некоторые дети никогда не играли. Для многих ребят сегодняшний день стал историческим: кто не играл — тот попробовал, кто никогда не забивал — те отличились и праздновали голы, как футбольные звёзды», — говорится на официальном сайте центра.
Первое место уверенно заняла команда «Спортсмены», серебро взял «Форсаж», а «Экстрим» удостоился бронзы. (ео)
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