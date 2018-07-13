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Александр Хохлачев: Россия могла выйти в финал ЧМ, просто не повезло
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Александр Хохлачев: Россия могла выйти в финал ЧМ, просто не повезло 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Россия на ЧМ-2018. Букмекеры подводят итоги
— Сколько матчей проходящего в России чемпионата мира вы видели вживую? — Ездил с друзьями на один матч в Санкт-Петербург — на игру сборной России против Египта, — приводит слова Хохлачева официальный сайт клуба. — Но больше мы смотрели матчи в ресторанах.
— Как вам выступление сборной России? — Молодцы. Считаю, ребята сыграли здорово. Проиграли только хорватам, и только по пенальти — чуть не повезло. Сейчас могли бы играть в финале.
— На месте Станислава Черчесова, вы бы выпустили Федора Смолова бить пенальти? — Это не ко мне вопрос, не знаю.
Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пен).
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