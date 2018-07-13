Полицейские ГИБДД Тульской области приняли участие в организации спартакиады среди отрядов ЮИД

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области приняли участие в организации и проведении специальной спартакиады среди отрядов юных инспекторов движения. Основной её темой стало безаварийное использование велотранспорта. В связи с этим полицейские ГИБДД пригласили настоящего профессионала своего дела — российскую шоссейную и трековую велогонщицу, олимпийскую чемпионку, шестикратную чемпионку мира, пятикратную чемпионку Европы, победительницу Кубка мира, заслуженного мастера спорта России Ольгу Анатольевну Слюсареву

Соревнования включали в себя два этапа: фигурное вождение велосипеда и письменное тестирование на знание правил дорожного движения. Участники должны были проехать змейкой, совершить разворот, перевезти мячик и остановиться в указанном месте. Дети с легкостью и энтузиазмом справлялись с поставленными перед ними задачами. По итогам соревнований особо отличившимся ребятам были вручены грамоты и памятные подарки. Сотрудники тульской Госавтоинспекции поблагодарили Ольгу Слюсареву за помощь в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и участие в жизни отряда юных инспекторов движения и вручили ей сувениры на память.