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Полицейские ГИБДД Тульской области приняли участие в организации спартакиады среди отрядов ЮИД
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Полицейские ГИБДД Тульской области приняли участие в организации спартакиады среди отрядов ЮИД 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области приняли участие в организации и проведении специальной спартакиады среди отрядов юных инспекторов движения. Основной её темой стало безаварийное использование велотранспорта. В связи с этим полицейские ГИБДД пригласили настоящего профессионала своего дела — российскую шоссейную и трековую велогонщицу, олимпийскую чемпионку, шестикратную чемпионку мира, пятикратную чемпионку Европы, победительницу Кубка мира, заслуженного мастера спорта России Ольгу Анатольевну Слюсареву.
Соревнования включали в себя два этапа: фигурное вождение велосипеда и письменное тестирование на знание правил дорожного движения. Участники должны были проехать змейкой, совершить разворот, перевезти мячик и остановиться в указанном месте. Дети с легкостью и энтузиазмом справлялись с поставленными перед ними задачами. По итогам соревнований особо отличившимся ребятам были вручены грамоты и памятные подарки. Сотрудники тульской Госавтоинспекции поблагодарили Ольгу Слюсареву за помощь в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и участие в жизни отряда юных инспекторов движения и вручили ей сувениры на память.
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