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Зе Луиш: «Спартак» заставил меня взглянуть на мир под другим углом и вырасти как мужчине"
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Зе Луиш: «Спартак» заставил меня взглянуть на мир под другим углом и вырасти как мужчине" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Форвард "Спартака" Зе Луиш рассказал, что московский клуб помог ему вырасти как мужчине и по-новому взглянуть на жизнь. 27-летний уроженец Кабо-Верде выступает за красно-белых с 2015 года.
— Как «Спартак» повлиял на мою жизнь? Он заставил меня взглянуть на мир под другим углом и вырасти как мужчине, — заявил в интервью клубной пресс-службе Зе Луиш. — И эта возможность видеть, как люди любят этот клуб, дорогого стоит, я их за это очень уважаю. Чемпионство в сезоне-2018/19? Скажу так — мы будем биться, потому что другой цели у такого клуба, как «Спартак», просто быть не может.
Напомним, в прошлом сезоне москвичи заняли третье место в РФПЛ, пропустив вперед «Локомотив» и ЦСКА.
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