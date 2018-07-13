«Одногруппники» в споре за бронзу: Почему Англия Бельгии не соперник

Прекрасный город Санкт-Петербург завтра примет матч за третье место. В 17:00 на стадионе «Санкт-Петербург» будет сыгран матч сборных Англии и Бельгии, по окончании которого станет известен первый призёр чемпионата мира. А с ним и очередной неудачник. Не так обидно будет проигравшему, как Германии, Испании, Португалии или Аргентине, но «деревянные» медали всегда отдают горечью. Предпоследний матч чемпионата мира 2018 на бумаге лишён интриги. Портал "Евро-футбол.ру" решил разобраться, в чем превосходство Бельгии над Англией, и почему до лучшего результата «красных дьяволов» на мундиале остались всего сутки.

Победа в первом матче «дублёрами»

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Англия и Бельгия стали единственными командами на чемпионате мира 2018, которым удалось дважды встретиться по ходу турнира. Достижение насколько уникальное, настолько и бесполезное. Командам даже обидно — обе встречи получаются «утешительными». Перед первой встречей обе сборные обеспечили себе выход из группы и результат был не особо значим. Более того, поражение позволило Англии оказаться в правой части сетки, благодаря чему «три льва» и оказались в полуфинале. Левая часть сетки вряд ли бы позволила подопечным Саутгейта забраться так высоко. Как бы то ни было, Бельгия уже побеждала Англию на чемпионате мира. Дублёры Роберто Мартинеса выиграли свой матч, пришло время «утешительного» финала. В битве равноценных футболистов «красные дьяволы» сумели взять вверх, а основной состав бельгийцев ещё и на бумаге предпочтительнее игроков Саутгейта.

Мощь атакующей линии Бельгии

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Плавно подошли ко второму фактору. Резерв сборной Англии достаточно условный. Рэшфорд, Дайер, Делф, Роуз, Стоунз. Не сказать, что они слабее Янга, Лингарда, Магуайра или Триппье. С Бельгией всё иначе. Линию нападения, огорчившую Англию в первом матче составляли Тилеманс — Бачуайи — Янузай. Замените их на Эден Азара — Ромелу Лукаку — Кевина де Брёйне и получите совершенно другой результата. По перечислению имен атакующей группы вообще сложно понять, на что рассчитывают англичане. После первого тайма «три льва» еле-еле отбивались от действующей на волевых качествах хорватской атаки. Что они могут противопоставить обозленным бельгийским гениям? Старший Азар, Лукаку и де Брёйне просто в огне на этом чемпионате мира. Эден пачками накручивал бразильцев, разгоняя контратаки. Ромелу собирал все мячи в радиусе метра и подключал партнёров. Кевин привычно дирижировал наступлением Бельгии и угрожал дальними ударами. Пока только Франции удалось соорудить вязкость перед своей штрафной площадью в игре с «красными дьяволами», но у англичан нет и половины качества французских исполнителей.

Отсутствие явных сильных сторон у соперника

Факторы вытекают один из другого. Играть против бельгийской атаки можно, если вы за Францию. «Трехцветные» сбалансированы, опасны, машиноподобны. Но что из себя представляет Англия? Чемпионат мира практически закончился, а никто так и не понял. Команда Гарета Саутгейта на стандартах переломила Тунис, хотя «безызвестные» африканцы были минимум не хуже. Разгромила шокированную Панаму за счёт отсутствия опыта, а затем дублем проиграла Бельгии. Нахождение в правой части сетки подарило «трем львам» не самых звучных соперников по плей-офф: Колумбию, Швецию и Хорватию. Но и тут были проблемы. Матч с южноамериканцами запомнится падениями, симуляциями и постоянными пенальти для англичан. Шведов удалось пройти легко за счёт разницы в классе и наложения британского стиля. Пожалуй, для англичан не было соперника удобнее, чем «тре крунур». А в полуфинале был один удар в створ и бесхарактерно упущенная победа. За прошлые матчи так и не получилось найти хоть одно положительное качество, позволяющее Англии обыграть Бельгию. Есть Гарри Кейн и Деле Алли, но они в лучших традициях «Тоттенхэма» провалили важный матч с хорватами. Ураганного форварда так лихо разобрал Субашич, что Гарии до сих пор должно быть стыдно за два нереализованных супершанса.

Лишний день отдыха

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Тут всё просто. Англия играла на день позже и 30 минут больше. А самое главное, Англия не играла, а умирала. Хорваты, у которых за весь плей-офф накопилось на 90 минут больше (это дополнительный матч!) положенного времени, смотрелись свежее на протяжении 2/3 очного поединка. Англичане только и делали, что валились без сил, проигрывали единоборства, опаздывали к эпизодам. Насколько сумеют восстановиться обессиленные футболисты Саутгейта — большой вопрос. Бельгийцы в то время уже смотрели ТВ и планировали многоходовые комбинации на матч против вечно падающих англичан. Успеть за краями «красных дьяволов» после передач де Брёйне — сложная задача. Остановить разогнавшегося Азара — невозможная.

Психологическая расслабленность

Есть ещё один плюс в лишнем дне подготовки. Бельгийцы успели осознать поражение от Франции и принять его. Мнение всей команды выражает Венсан Компани , говоря, что матч за третье место ни в коем случае не проходной, а завоевание бронзы это историческое достижение. Бельгия сбросила оковы. Талантливая команда боялась играть в финале (французы ментально наиболее готовая команда для чемпионства), а вот поединок за третье место — самое оно. Бельгийцы фавориты, они это понимают и принимают. Букмекеры, кстати, не так явно выделяют сей факт. Коэффициент на викторию «красных дьяволов» в основное время 2,15, в то время как победа Англии умножит сумму ставки на 3,2. Французы в финале выделены фаворитами более явно. Странный ход.

Мотивация «золотого» поколения продемонстрировать лучший результат в истории

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