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Мик Джаггер развлекается в Москве
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Мик Джаггер развлекается в Москве 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
74-летний легендарный рокер Мик Джаггер приехал в Россию на Чемпионат мира. Он успел посмотреть матчи и в Петербурге, и в Москве. Музыкант отметил, что остался доволен высоким уровнем организации спортивного мероприятия.
Между матчами рокер не забывает и о культурной жизни. Фотограф News.ru снял фронтмена The Rolling Stones в тот момент, когда он выезжал из отеля в храм Василия Блаженного на Красной площади.
Мику устроили экскурсию по одной из главных достопримечательностей столицы, а затем он с удовольствием послушал пение церковного хора. После коллективного фото с вокалистами Джаггер от души их похвалил за старания.
Организаторы ещё звали рокера на выставку золотых изделий, но он предпочёл прогуляться по Красной площади, после чего вернулся в отель.
К слову, некоторые британцы винят именно Джаггера в поражении сборной Англии. По слухам, присутствие Мика на трибунах неизменно приносит неудачу игрокам. Поэтому некоторые российские болельщики просят музыканта в день финала Чемпионата мира по футболу болеть за хорватов, чтобы победила Франция.
Напомним, матч между Францией и Хорватией пройдёт 15 июля на стадионе «Лужники». Англия в матче за третье место встретится с Бельгией. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге 14 июля.
Ранее News.ru писал о том, что бывшего игрока сборной России Владислава Радимова не устроила победа хорватов над англичанами. Мужа Татьяны Булановой настолько взбесила победа «шахматных», что он призвал всех бойкотировать последний матч. «Ну все что угодно, но не такого финала заслуживал наш ЧМ… ну, какая Хорватия… сдавайте билеты…» — написал Радимов в своём Twitter.
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