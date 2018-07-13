Мик Джаггер развлекается в Москве

74-летний легендарный рокер Мик Джаггер приехал в Россию на Чемпионат мира. Он успел посмотреть матчи и в Петербурге, и в Москве. Музыкант отметил, что остался доволен высоким уровнем организации спортивного мероприятия.

Между матчами рокер не забывает и о культурной жизни. Фотограф News.ru снял фронтмена The Rolling Stones в тот момент, когда он выезжал из отеля в храм Василия Блаженного на Красной площади.

Мику устроили экскурсию по одной из главных достопримечательностей столицы, а затем он с удовольствием послушал пение церковного хора. После коллективного фото с вокалистами Джаггер от души их похвалил за старания.

Организаторы ещё звали рокера на выставку золотых изделий, но он предпочёл прогуляться по Красной площади, после чего вернулся в отель.

К слову, некоторые британцы винят именно Джаггера в поражении сборной Англии. По слухам, присутствие Мика на трибунах неизменно приносит неудачу игрокам. Поэтому некоторые российские болельщики просят музыканта в день финала Чемпионата мира по футболу болеть за хорватов, чтобы победила Франция.

Напомним, матч между Францией и Хорватией пройдёт 15 июля на стадионе «Лужники». Англия в матче за третье место встретится с Бельгией. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге 14 июля.