Какие организации стали популярнее в Ростове в период ЧМ-2018 по футболу?

Специалисты Яндекса изучили, что искали пользователи мобильных Яндекс. Карт в Ростове-на-Дону в период проведения здесь чемпионата мира по футболу.

Выяснилось, что популярнее стал целый ряд организаций и учреждений из сферы услуг и торговли.

Так интерес к спортивным барам во время мундиаля был почти в два раза выше, чем до начала турнира. Популярность ночных клубов выросла в 1,8 раза — по этому показателю Ростов-на-Дону даже занял второе место среди городов чемпионата, уступив только Самаре.

Как же выглядит топ-10 типов организаций по росту популярности в донской столице?

На первом месте рейтинга — букмекерские конторы, интерес к ним вырос в пять с лишним раз и взлетал во время каждой игры сборной России. Больше всего всего — во время матчей с командами Испании и Хорватии.

Также популярностью, превышающую 100-профентный рост, пользовались автомобильные парковки (128%) и стадион «Ростов-Арена» (110%).

Ненамного от тройки лидеров отстали спорт-бары (94%). Также пользовались успехом ночные клубы, бары и пабы, гостиницы и магазины пива.

Среди баров Ростова-на-Дону на фоне ЧМ заметнее всего прибавил в популярности London Pub. Среди ночных клубов — «Эмбарго». Из отелей и гостиниц сильнее всего вырос интерес к «Седьмому небу».

Возможно, самым ощутимым новым обстоятельством в жизни городов-участников мундиаля стали иностранцы, приехавшие поддержать сборные своих стран.