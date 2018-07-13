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Какие организации стали популярнее в Ростове в период ЧМ-2018 по футболу?
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Какие организации стали популярнее в Ростове в период ЧМ-2018 по футболу? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Специалисты Яндекса изучили, что искали пользователи мобильных Яндекс. Карт в Ростове-на-Дону в период проведения здесь чемпионата мира по футболу.
Выяснилось, что популярнее стал целый ряд организаций и учреждений из сферы услуг и торговли.
Так интерес к спортивным барам во время мундиаля был почти в два раза выше, чем до начала турнира. Популярность ночных клубов выросла в 1,8 раза — по этому показателю Ростов-на-Дону даже занял второе место среди городов чемпионата, уступив только Самаре.
Как же выглядит топ-10 типов организаций по росту популярности в донской столице?
На первом месте рейтинга — букмекерские конторы, интерес к ним вырос в пять с лишним раз и взлетал во время каждой игры сборной России. Больше всего всего — во время матчей с командами Испании и Хорватии.
Также популярностью, превышающую 100-профентный рост, пользовались автомобильные парковки (128%) и стадион «Ростов-Арена» (110%).
Ненамного от тройки лидеров отстали спорт-бары (94%). Также пользовались успехом ночные клубы, бары и пабы, гостиницы и магазины пива.
Среди баров Ростова-на-Дону на фоне ЧМ заметнее всего прибавил в популярности London Pub. Среди ночных клубов — «Эмбарго». Из отелей и гостиниц сильнее всего вырос интерес к «Седьмому небу».
Возможно, самым ощутимым новым обстоятельством в жизни городов-участников мундиаля стали иностранцы, приехавшие поддержать сборные своих стран.
О том, какое впечатление они произвели, в частности на ростовчан, читайте в материалах «АиФ-Ростов» «От медовухи до нагайки. Что пишут иностранные СМИ о ЧМ в Ростове-на-Дону» и «Вырез на груди, радушие и водка. Что иностранцы запомнят о ЧМ в Ростове».
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