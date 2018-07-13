Ещё
Французский полузащитник поделился мнением о финале ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Французский полузащитник поделился мнением о финале ЧМ-2018 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди прокомментировал предстоящий матч финала чемпионата мира — 2018 против сборной Хорватии, передает ТАСС.
"Это детская мечта, каждый из нас готовился к этому уже очень давно. Думаю, для каждого из нас это матч жизни", — сказал футболист.
Также хавбек заявил, что мировое первенство в России станет для него последним.
"Я буду стараться отдаваться по максимуму и после турнира, но новое поколение поджимает, надо быть реалистом — скорее всего, этот чемпионат мира станет последним в моей карьере. Сейчас я просто горд находиться в этой команде и наслаждаюсь моментом. Чемпионат мира — это что-то магическое", — добавил Матюиди.
Финал турнира пройдет в «Лужниках» 15 июля и начнется в 18.00 по московскому времени. Франция сразится со сборной Хорватии.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее защитник сборной Франции решил покинуть пресс-конференцию после ошибки в его имени.
Газета.Ru: последние новости
"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению финалиста ЧМ-2018 Ярцев покинул пост генерального директора "Тамбова" Голкипер сборной Бельгии оценил организацию ЧМ-2018 выше ЧМ-2014 и Евро-2016
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20182
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России1
«Футбольному чуду» России пришел конец
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение