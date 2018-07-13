Французский полузащитник поделился мнением о финале ЧМ-2018

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди прокомментировал предстоящий матч финала чемпионата мира — 2018 против сборной Хорватии, передает ТАСС

"Это детская мечта, каждый из нас готовился к этому уже очень давно. Думаю, для каждого из нас это матч жизни", — сказал футболист.

Также хавбек заявил, что мировое первенство в России станет для него последним.

"Я буду стараться отдаваться по максимуму и после турнира, но новое поколение поджимает, надо быть реалистом — скорее всего, этот чемпионат мира станет последним в моей карьере. Сейчас я просто горд находиться в этой команде и наслаждаюсь моментом. Чемпионат мира — это что-то магическое", — добавил Матюиди.

Финал турнира пройдет в «Лужниках» 15 июля и начнется в 18.00 по московскому времени. Франция сразится со сборной Хорватии.

Ранее защитник сборной Франции решил покинуть пресс-конференцию после ошибки в его имени.