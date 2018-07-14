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Чемпионат мира-2018. Почему ФИФА не платит деньги волонтёрам
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Чемпионат мира-2018. Почему ФИФА не платит деньги волонтёрам 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Президент ФИФА уверен: если он бесплатно возит своих детей в школу, то и тысячи людей обязаны побыть рабами в его успешном бизнесе.
Накануне президент ФИФА Джанни Инфантино дал большую пресс-конференцию, где в числе многих других вопросов объяснил, почему волонтёры не должны получать деньги за колоссальный труд, которые они проделали на протяжении всего чемпионата мира. Многие из тех, кто был на матчах мундиаля в разных городах или даже просто гулял по улицам, отмечал, насколько вежливы и доброжелательны были волонтёры. При этом они отлично справлялись и со своей основной задачей — помогать туристам в самых разных ситуациях. В ФИФА также благодарны волонтёрам, однако к вопросу оплаты их труда подходят однозначно.
«Думаю, все, кто в влюблён в футбол, тоже когда-либо в своей жизни были волонтёрами. Они тоже благодарны за то, что у них есть возможность принять участие в этом событии. Улыбки волонтёров — настоящее свидетельство тому. Я сегодня пришёл на пресс-конференцию в форме волонтёра. Да, все на этом турнире не получают зарплат. Но мы тоже в какой-то момент своей жизни волонтёры — мы везём детей домой в школу, жарим сосиски, помогаем другим людям».
Прав ли Инфантино?
Оказалось, что пожарить дома сосиски в ФИФА приравнивают к активной помощи в проведении крупнейшего и коммерчески суперуспешного спортивного события. Нет, волонтёрство по определению не предполагает оплаты за труд, и это даже обговорено на законодательном уровне. Но, во-первых, Инфантино подобрал очень странное и нелепое сравнение. Как можно сопоставлять совершенно обычные домашние дела с реальной и часто действительно тяжёлой работой? Перевести бабушку через дорогу, уступить место в общественном транспорте — всё это отличные добрые дела, но ведь речь идёт совсем не об этом.
Добровольные помощники необходимы в тех организациях, где по разным причинам невозможно нанять штатных сотрудников в количестве, достаточном для выполнения качественной работы. Зачастую это связано с банальной нехваткой средств, но иногда бывает так, что необходимо просто постоянное выполнение какой-то работы. Например, если речь идёт про уход за пожилыми людьми. Но мы-то имеем дело с ФИФА — одной из самых успешных корпораций в мире. И зарабатывающей на чемпионате мира огромные деньги.
Может, им просто отдать месячную зарплату Неймара?
Это неверный подход к делу, который способствует дальнейшему поощрению бесплатного труда. Настоящее рабство, причём с сектантским уклоном: за право, дескать, приобщиться к чему-то великому. Льготы, говорите? Бесплатный проезд, халявные футболки, стеклянные бусы, железные ножи… ох, это уже не сюда. ФИФА удобно оправдывать всё благотворительностью. Позиция волонтёра — идеальная схема, к которой с точки зрения закона вообще не придерёшься. Хорошо устроились. А ведь от волонтёров гораздо больше пользы, чем от катаний звёздного Неймара по российским газонам. И его месячной зарплаты хватило бы на 10 тысяч человек.
Есть виды волонтёрских стажировок, которые действительно могут быть полезны для будущей карьеры человека. Мы говорим о помощи организациям в тех сферах, которые интересны волонтёры и которые могут стать основным источником дохода в ближайшие несколько лет. Очень часто такие неоплачиваемые стажировки проходят за границей, так что ещё и шанс получить международной опыт и обзавестись полезными знакомствами. В ФИФА примерно на это и указывают, объясняя, насколько важно для волонтёров пройти через такие турниры для будущих карьерных свершений. Мол, строчка о работе на чемпионате мира в резюме моментально привлечёт потенциальных работодателей. Но как вы думаете, сколько людей из тысяч волонтёров на ЧМ-2018 получат достойные предложения о работе после турнира? И не пора ли уничтожить это сомнительное явление под названием волонтёрство? Ведь всякий труд должен быть оплачен, даже если ты любишь футбол.
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