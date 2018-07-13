Инфантино объяснил, почему волонтёры на ЧМ не получают зарплат 

Президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил волонтёров за их работу во время чемпионата мира по футболу 2018 года, ответив на вопрос, правильно ли то, что им не платят. «Думаю, все, кто в влюблён в футбол, тоже когда-либо в своей жизни были волонтёрами. Они тоже благодарны за то, что у них есть возможность принять участие в этом событии. Улыбки волонтёров — настоящее свидетельство тому. Я сегодня пришёл на пресс-конференцию в форме волонтёра.
Да, все на этом турнире не получают зарплат. Но мы тоже в какой-то момент своей жизни волонтёры — мы везём детей домой в школу, жарим сосиски, помогаем другим людям. Мы безмерно благодарны волонтёрам, которые помогают нам на чемпионате мира. Они получают большое спасибо лично от меня, Джанни, за всё, что они для нас делают», — сказал Инфантино на пресс-конференции.