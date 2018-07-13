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Делф: «Игра за сборную Англии на ЧМ-2018 — лучший момент в моей карьере»
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Делф: «Игра за сборную Англии на ЧМ-2018 — лучший момент в моей карьере» 

SPORT24.ru 5 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Полузащитник сборной Англии Фабиан Делф поделился впечатлениями от участия в ЧМ-2018, где 14 июля родоначальники футбола сыграют с Бельгией в матче за 3-е место.
«Это был фантастический сезон для меня. Я много играл на той позиции, где раньше не играл. Я многому научился. Кажется, мне еще предстоит проделать большую работу. Есть множество аспектов, над которыми надо работать. Важно регулярно выходить на поле, иначе начинаешь терять сноровку. То, что я оказался в составе сборной — лучший момент в моей карьере. Когда я вернусь к семье и поделюсь этим с ними у меня точно останутся теплые эмоции. Я хочу продолжать играть так же.
Приятно иметь тренера, который готов заниматься молодыми игроками и помогать им пробиться в основной состав. Это важно. У нас два игрока в АПЛ завоевали медали. Пусть так и продолжается! Продвижение молодых игроков поможет нам улучшить качество сборной в будущем», — передает слова Делфа корреспондент Sport24.ru Алина Матинян.
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