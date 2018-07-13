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ГМЦ организовал тренировку по боксу на стадионе школы в Поливановке
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ГМЦ организовал тренировку по боксу на стадионе школы в Поливановке 

АиФ 1 час назад
«Городской молодежный центр» организовал очередную открытую тренировку на стадионе школы №52 в поселке Поливановка, сообщает мэрия.
Открытая тренировка началась с проведения мастер-класса по боксу от победителя и призера Всероссийских соревнований по боксу, участника команды Chebotarevteam Батыра Казиева. Спортсмен научил ребят делать правильную разминку и растяжку перед боем, после чего показал, как выполняются основные боксерские приемы. Завершилась тренировка импровизированным боем самых активных ребят с чемпионом.
Также для всех участников и гостей мероприятия на спортивной площадке было организовано показательное выступление воспитанников саратовского клуба «Workout Сenter Saratov». Спортсмены выполнили ряд сложнейших элементов уличной гимнастики на турнике и перекладине под восторженные взгляды школьников.
«Я рад, что мне удалось поучаствовать в сегодняшней тренировке, мы с друзьями весело и полезно провели свое время. В будущем мне хотелось бы стать таким же сильным, как наши сегодняшние гости», — поделился Дима Овсянников.
Напомним, открытые спортивные тренировки проводятся «Городским молодежным центром» каждый четверг. Следующее занятие состоится 19 июля по адресу: 2-й Детский проезд, 9/11.
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