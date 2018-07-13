Президент УЕФА: «Не вижу агрессии, экстремизма, угрожающих фанатов. Хороший уровень ЧМ»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказал мнение об организации проходящего в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Турнир завершится 15 июля финальным матчем Франция — Хорватия. За третье место 14 июля побьются англичане и бельгийцы.

ЧМ-2018 приняли 11 городов, в них организовали фан-зоны. В других городах организованы просмотры матчей ЧМ на стадионах на больших экранах. Отмечается высокий уровень организации турнира, в том числе и в плане безопасности.