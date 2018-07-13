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Президент УЕФА: «Не вижу агрессии, экстремизма, угрожающих фанатов. Хороший уровень ЧМ»
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Президент УЕФА: «Не вижу агрессии, экстремизма, угрожающих фанатов. Хороший уровень ЧМ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Президент УЕФА Александер Чеферин высказал мнение об организации проходящего в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Турнир завершится 15 июля финальным матчем Франция — Хорватия. За третье место 14 июля побьются англичане и бельгийцы.
ЧМ-2018 приняли 11 городов, в них организовали фан-зоны. В других городах организованы просмотры матчей ЧМ на стадионах на больших экранах. Отмечается высокий уровень организации турнира, в том числе и в плане безопасности.
«Я хочу поздравить ФИФА, оргкомитет «Россия-2018» и РФС. Я знал, что чемпионат пройдет на высоком уровне, и все равно был приятно удивлен. Возможно, это прозвучит смешно, но в этом есть доля правды: даже таможенники на границе стали улыбаться. Мне все говорили: «Добро пожаловать на чемпионат мира». Я не вижу агрессии, экстремизма, угрожающих фанатов. Это хороший уровень мундиаля», — цитирует функционера.
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