Махрез назвал свою цель в «Манчестер Сити»

«Я принял решение о переходе в „Манчестер Сити“, потому что хочу быть частью этого проекта и помочь команде выиграть Лигу Чемпионов» — цитирует 27-летнего алжирца BBC.

Напомним, что трансфер Махреза обошёлся «Манчестер Сити» в 68 миллионов евро.