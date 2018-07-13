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Махрез назвал свою цель в «Манчестер Сити»
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Махрез назвал свою цель в «Манчестер Сити» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Я принял решение о переходе в „Манчестер Сити“, потому что хочу быть частью этого проекта и помочь команде выиграть Лигу Чемпионов» — цитирует 27-летнего алжирца BBC.
Напомним, что трансфер Махреза обошёлся «Манчестер Сити» в 68 миллионов евро.
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