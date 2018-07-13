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Джанни Инфантино: «Невероятный, великолепный, лучший чемпионат мира всех времен»
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Джанни Инфантино: «Невероятный, великолепный, лучший чемпионат мира всех времен» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции, посвященной подведению предварительных итогов чемпионатата мира, назвал турнир в России лучшим в истории.
— Я еще за несколько лет до начала турнира говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим. Так оно и получилось, могу это повторить с полной уверенностью. Спасибо всем. В первую очередь игрокам, главным героям. Но и всем остальным. Спасибо России, оргкомитету, спасибо волонтерам, Президенту России Путину, всем россиянам, которые так тепло приняли гостей. Турнир получился невероятным, великолепным. Я поздравляю все 32 команды, которые выступали здесь. Я счастлив, что мы снова можем сказать, что ФИФА и футбол — это снова синонимы. (Филипп ПАПЕНКОВ)
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